Aereo Ryanair finisce contro le barriere della pista: panico a bordo per un’ala danneggiata

l'incidente

Problemi in fase di atterraggio nell'aeroporto greco di Kalamata

Panico a bordo di un volo Ryanair che, a causa di forti turbolenze nelle fasi di atterraggio all’aeroporto greco di Kalamata, ha urtato una barriera della pista suscitando momenti di terrore a bordo. E la decisione del comandante di non ordinare l’evacuazione dell’aereo anziché tranquillizzare i passeggeri ha creato ancora più confusione perché c’era chi temeva potesse svilupparsi un incendio a bordo.

Il volo era proveniente da Londra Stansted alle ore 8.30 e in arrivo a Kalamata, località nel sud della Grecia, alle ore 14.10. Secondo quanto riferito dal quotidiano britannico The Sun le prime difficoltà si sono registrate durante l’avvicinamento alla pista, per via di una forte turbolenza che ha fatto oscillare il velivolo. Solo che l’atterraggio è andato bene ma l’avvicinamento a terra verso il terminale ha avuto qualche problema perché un’ala ha urtato un ostacolo. I passeggeri sono poi scesi senza troppi problemi e la Compagnia ha assicurato che «l’aereo stava rullando per fermarsi quando l’estremità dell’ala è entrata in contatto con una recinzione all’aeroporto di Kalamata”»

