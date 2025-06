Arriva la rappresaglia dell’Iran: lanciati 100 missili su Israele, colonne di fumo a Tel Aviv

venti di guerra

La risposta della repubblica islamicva era stata annunciata, le sirene risuonano in molte città

E’ iniziato il contrattacco iraniano in risposta ai massicci raid che Israele sta conducendo senza sosta dalla scorsa notte. Lo hanno confermato le Idf, che invitano la popolazione israeliana a recarsi nei rifugi. Missili balistici sono stati lanciati dalla Repubblica islamica ed esplosioni sono state sentite a Tel Aviv.

Il portavoce dell’esercito israeliano ha dichiarato che l’Iran è in grado di causare danni ”considerevoli” a Israele. La dichiarazione del generale Effie Defrin è stata poi interrotta a causa di un attacco iraniano in corso ”al centro di Israele”.

Sono stati lanciati circa 100 missili dall’Iran verso Israele. Lo ha riferito il Times of Israel. Le sirene d’allarme suonano a Tel Aviv per il lancio di missili dall’Iran. L’Idf rende noto che le sirene sono state attivate in numerose aree di Israele.

«Tutto Israele è sotto attacco mentre l’Iran lancia missili». Così in un post su X le Forze di difesa israeliane.Almeno quindici persone sono rimaste ferite nella parte centrale di Israele nel contrattacco iraniano condotto con decine di missili balistici seguito ai raid iniziati la scorsa notte e continuati per tutta la giornata. Lo riferiscono i servizi di emergenza israeliani.

I Guardiani della Rivoluzione hanno affermato in una nota che le forze iraniane “hanno eseguito la loro risposta schiacciante e precisa contro decine di obiettivi, centri militari e basi aeree” in Israele nell’ambito dell’Operazione Vera Promessa 3.