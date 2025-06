Chi è Vance Luther Boelter, il killer del Minnesota che ha ucciso una deputata e ha sparato a un senatore

minnesota sotto choc

E' in fuga: è accusato di avere ammazzato Melissa Hortman e il marito

Si chiama Vance Luther Boelter e secondo il NyPost, che cita fonti delle forze dell’ordine, sarebbe il presunto killer – ancora in fuga – di Minneapolis. Si sarebbe spacciato per un agente di polizia quando ha fatto fuoco prima contro il senatore democratico John Hoffman e la moglie nella loro casa di Champlin ferendoli gravemente per poi dirigersi verso la casa dell’ex speaker della Camera dello Stato, Melissa Hortman, anche lei democratica, dove ha ucciso sia lei che il marito. Vance Luther Boelter è un ex incaricato del governatore del Minnesota Tim Walz. Secondo quanto racconta il NYPost Boelter, 57 anni, è stato nominato da Walz nel 2019 per un incarico di quattro anni nel Consiglio per lo sviluppo della forza lavoro del governatore e in precedenza, nel 2016, aveva prestato servizio nel Consiglio per lo sviluppo della forza lavoro del predecessore, il governatore Mark Dayton.