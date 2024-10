Corruzione a Roma, indagato anche il “referente” di Elon Musk in Italia

l'indagine

Andrea Stroppa nelle carte della Guardia di Finanza

Fra gli indagati nell’inchiesta per corruzione della procura di Roma sugli appalti informatici alla Sogei e al ministero degli Interni e della Difesa, c’è anche Andrea Stroppa, considerato l’uomo di Elon Musk in Italia. Come si legge nell’informativa della Guardia di Finanza che ha visto la collaborazione dei nuclei Pef e Valutario, e contenuta nel decreto di perquisizione, un militare della Marina, che figura fra i diciotto indagati, “nell’apprendere del progetto volto all’acquisizione da parte del governo italiano del sistema satellitare (Starlink, ndr.) realizzato e fornito da un noto gruppo statunitense, approfitta dello svolgimento presso il VI reparto di cui fa parte, di una riunione sul tema per agganciare e contattare successivamente il referente italiano del gruppo, Andrea Stroppa”.