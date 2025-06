Da Aviano a Sigonella: la mappa delle basi Nato in Italia (ma per l’Iran gli Usa preferiscono Diego Garcia)

gli scenari di guerra

La catena delle autorizzazioni all'uso in caso di guerra è chiara: come funziona

L’autorizzazione al sorvolo dello spazio aereo italiano e all’utilizzo delle basi militari per rifornimento e supporto logistico, in caso di operazioni militari statunitensi, viene concessa dal Ministero della Difesa.

Questa autorizzazione viene rilasciata informando successivamente il Parlamento, ma non è una prerogativa parlamentare diretta, come lo sono invece la dichiarazione dello stato di guerra, oppure l’utilizzo dei contingenti militari, per il quale è obbligatoria per legge una preventiva risoluzione del Parlamento.

Come precisano più fonti parlamentari e di governo, per l’utilizzo delle basi non c’è obbligo normativo di previo indirizzo da parte del Parlamento, ed è stato chiarito anche in occasione di un dibattito delle commissioni congiunte Difesa di Camera e Senato nel 2016, sulla Libia.

La materia è spesso disciplinata dai trattati tra i Paesi o in ambito Nato. Per utilizzo di basi nello spazio aereo italiano per fare rifornimento, la legge non prevede alcun obbligo di previa informativa al Parlamento e l’eventuale informativa alle Camere è rimessa all’ordinaria dialettica tra governo e Parlamento, senza obblighi normativi.

In sintesi, mentre la dichiarazione di guerra richiede una delibera del Parlamento, l’autorizzazione al sorvolo e all’uso di basi militari da parte di forze armate straniere rientra nelle competenze del Ministero della Difesa, che informa il Parlamento. Nel caso specifico delle attuali tensioni in Medio Oriente e della guerra tra Israele e Iran, l’unica base in Italia in grado di supportare il decollo dei bombardieri strategici Stealth B2 Spirit utilizzati dall’aviazione militare Usa per questo tipo di operazioni è quella di Aviano che però, insieme a quella di Sigonella, è una base Nato e quindi soggetta alle regole d’ingaggio dell’Alleanza atlantica.