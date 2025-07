Dalla Germania la moglie del Ceo di Lufthansa: «Sgomenta per la morte di Gaia, pronta a collaborare»

il caso

Vivian Spohr a Porto Cervo ha investito Gaia Costa sulle strisce pedonali. L?inchiesta della Procura

«La signora Spohr si è posta a completa disposizione dell’autorità giudiziaria italiana per le doverose indagini e, pur consapevole che una perdita personale così grande non possa essere rimediata, si attiverà al fine di attenuarne le conseguenze».

E’ il contenuto della nota che l’avvocato Angelo Merlini insieme con il collega Alessandro Vitale che rappresentano Vivian Spohr, hanno inviato alla stampa. La donna, moglie dell’Ad di Lufthansa, martedì scorso ha travolto e ucciso con un suv la 24enne Gaia Costa, che stava attraversando sulle strisce pedonali a Porto Cervo.

«Vivian Spohr, coinvolta nella tragica scomparsa della giovanissima Gaia Costa – proseguono i legali – esprime il suo sgomento e profondo dolore per questo gravissimo incidente, che ha travolto una famiglia, la città di Tempio e l’intera comunità della Gallura».

La manager tedesca e moglie del ceo di Lufthansa Carsten Spohr era in vacanza in Costa Smeralda con la famiglia: con la sua Bmw ha travolto e ucciso Gaia lungo via Aga Khan, nel centro di Porto Cervo. L’impatto improvviso con la potente vettura è stato devastante: la ragazza ha battuto la testa per terra. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 e per oltre venti minuti i sanitari hanno cercato di rianimare la giovane.