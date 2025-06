Deputato Usa candida Trump per il Premio Nobel per la Pace dopo il cessate il fuoco tra Iran e Israele

la proposta

Buddy Carter ha scritto al comitato a Oslo: «Ha avuto un ruolo straordinario e storico»

Un deputato repubblicano della Georgia, Buddy Carter, ha candidato il presidente Donald Trump al premio Nobel per la pace dopo aver mediato un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Iran.

Il deputato ha scritto al Comitato per il premio Nobel per la pace a Oslo, sistenendo che Trump ha avuto un “ruolo straordinario e storico” nell’aver posto fine “al conflitto armato tra Israele e Iran e nell’aver impedito al più grande stato al mondo sponsor del terrorismo di ottenere l’arma più letale del pianeta”.

Ne ha dato notizia il network americano Fox News.

“L’influenza del presidente Trump – ha sostenuto Carter – è stata determinante nel raggiungere rapidamente un accordo che molti ritenevano impossibile. Il presidente Trump ha anche intrapreso azioni coraggiose e decisive per fermare le ambizioni nucleari dell’Iran e garantire che il più grande stato al mondo sponsor del terrorismo rimanga incapace di acquisire un’arma nucleare” aggiungendo che la leadership di Trump durante la crisi “esemplifica gli stessi ideali che il Premio Nobel per la Pace intende riconoscere: il perseguimento della pace, la prevenzione della guerra e il progresso dell’armonia internazionale. In una regione afflitta da animosità storica e volatilità politica, una svolta di questo tipo richiede coraggio e chiarezza”. “Il presidente Trump – ha concluso – ha dimostrato entrambe le cose, offrendo al mondo un raro barlume di speranza. Per queste ragioni, presento con rispetto la candidatura di Donald J. Trump, 47° Presidente degli Stati Uniti, per il Premio Nobel per la Pace”.