Digital tax, la minaccia di Trump: «L’Ue imparerà presto a non essere cattiva con noi»

lo scontro

Il presidente Usa rompe anche col Canada: «Non ne uscirà bene»

Il presidente americano Donald Trump ha lanciato nuovi, duri attacchi contro l’Unione Europea e il Canada, accusandoli di politiche commerciali penalizzanti nei confronti degli Stati Uniti. «L’Ue imparerà presto a non essere cattiva con noi», ha dichiarato Trump dalla Casa Bianca, puntando il dito contro quelle che definisce «molte tasse ingiuste» imposte alle aziende americane. «Sono molto cattivi», ha aggiunto il presidente, sostenendo addirittura che «l’Ue è stata creata per danneggiare gli Stati Uniti».

Nel mirino di Trump è finita anche la cosiddetta digital tax, la tassa sui servizi digitali adottata da diversi Paesi europei e dal Canada. Secondo il presidente, questa misura rischia di avere conseguenze negative per gli stessi promotori: «Con la digital tax l’Ue non ne uscirà bene, come il Canada», ha affermato Trump nello Studio Ovale, accusando il governo di Ottawa di aver agito «in modo stupido».

Le dichiarazioni di Trump si inseriscono in un clima di tensione commerciale tra Washington, Bruxelles e Ottawa, segnato da reciproche minacce di dazi e misure protezionistiche. Il presidente americano ha ribadito la volontà di difendere gli interessi delle imprese statunitensi e di reagire con fermezza a quelle che considera pratiche scorrette da parte degli alleati storici.

Sul fronte internazionale, Trump ha anche riferito di possibili aperture nei confronti di Teheran: «L’Iran mi vuole incontrare e lo faremo presto», ha detto il presidente, lasciando intendere la disponibilità a un dialogo diretto con il governo iraniano.