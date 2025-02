Hanno vinto il Super Bowl ma per protesta non andranno da Trump: la ribellione dei Philadelphia Eagles

usa

Un caso scuote lo sport americano

Dopo il caso scoppiato nel weekend sul presunto rifiuto dei Philadelphia Eagles, la squadra di football americano che ha vinto il Super Bowl, ad andare come da tradizione alla Casa Bianca per protesta nei confronti di Donald Trump, si apre un nuovo capitolo. Secondo quanto riferito da un funzionario dell’amministrazione a Politico, infatti, la squadra non ha declinato l’invito poiché per il momento non è stato neanche mandato.

Non è la prima volta che la squadra di Philadelphia si scontra con il presidente. Nel 2018, dopo che gli Eagles vinsero il primo Super Bowl l’amministrazione Trump cancellò la cerimonia alla Casa Bianca per punire i giocatori che si erano inginocchiati durante l’inno americano, un gesto di protesta nei confronti dell’uso eccessivo della violenza da parte della polizia verso gli afroamericani e per solidarietà nei confronti del movimento Black Lives Matter.

