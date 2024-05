I resti di una donna nelle fauci di un alligatore, orrore in Texas

il caso

Il rettile è stato abbattuto, la vittima non ancora identificata

Le autorità del Texas hanno trovato i resti di una donna nelle fauci di un alligatore durante le ricerche di una persona scomparsa: lo riporta la Bbc. L’animale è stato ucciso per impedirgli di danneggiare ulteriormente i resti della vittima.

L’identificazione della donna non è stata ancora effettuata, ma secondo gli inquirenti si tratta di una signora sulla sessantina. Le indagini dovranno determinare inoltre se l’alligatore l’ha uccisa o se ne ne ha raccolto i resti quando era già morta.

Un incidente simile era già accaduto a Largo, in Florida, otto mesi fa, quando la polizia uccise un alligatore di 4 metri mentre vagava per la città con un torso umano in bocca. La vittima, secondo l’autopsia, era una donna di 41 anni, Sabrina Peckham. Pochi mesi prima un alligatore di 3 metri aveva ucciso una donna di 85 anni a Fort Pierce, sempre in Florida, mentre portava a spasso il suo cane.