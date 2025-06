Il B-2 Stealth, il bombardiere che sui radar sembra grande come un frisbee e che vola per 11 mila km

la guerra

La scheda del velivolo americano che nessuna contraerea può vedere

Il Northrop Grumman B-2 Spirit è un bombardiere strategico subsonico statunitense, noto soprattutto per la sua tecnologia stealth che lo rende praticamente invisibile ai radar nemici.

Progettato negli anni ’80 durante la Guerra Fredda, il B-2 è stato concepito per penetrare spazi aerei ostili e colpire obiettivi altamente difesi con precisione e discrezione.

Tecnologia Stealth e design

La caratteristica principale del B-2 è la sua capacità stealth, ottenuta grazie a un design aerodinamico ad “ala volante” e all’uso di materiali compositi e rivestimenti speciali che riducono drasticamente la sua sezione radar equivalente (RCS). Questa sezione è così ridotta che, rispetto a un bombardiere tradizionale come il B-52, il B-2 appare ai radar come un piccolo oggetto simile a un frisbee. La tecnologia stealth non si limita alla riduzione della traccia radar, ma include anche la minimizzazione delle emissioni infrarosse, acustiche ed elettromagnetiche, rendendo quasi impossibile la sua individuazione da parte delle difese nemiche.

Prestazioni e capacità operative

Il B-2 ha una velocità massima di circa 1.010 km/h e un’autonomia di volo senza rifornimento di circa 11.000 km, che gli consente di colpire obiettivi in qualsiasi parte del mondo partendo dagli Stati Uniti. Può volare ad alta quota per aumentare il raggio d’azione e migliorare la visibilità dei suoi sensori, pur mantenendo la bassa rilevabilità radar. Il velivolo ha un’apertura alare di oltre 52 metri e una lunghezza di circa 21 metri.

Armamento e sistemi di attacco

Il B-2 può trasportare sia armi convenzionali sia nucleari, con una capacità di carico che può arrivare fino a 80 bombe guidate JDAM (Joint Direct Attack Munition), ognuna programmabile per colpire bersagli diversi durante la stessa missione. È l’unico bombardiere al mondo in grado di trasportare e sganciare la GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator (quella usata in queste ore in Iran), una bomba bunker-buster da oltre 13.600 kg progettata per distruggere bunker e strutture sotterranee di grande profondità, come i siti nucleari nascosti nelle montagne.

Equipaggio e operazioni

Il B-2 è pilotato da un equipaggio di due persone: un pilota e un comandante di missione. Grazie a un alto livello di automazione, uno dei membri dell’equipaggio può anche riposare durante il volo. Il bombardiere è stato impiegato in diverse operazioni militari. La sua capacità di penetrare difese aeree sofisticate e colpire obiettivi strategici con precisione lo rende uno degli assetti più temuti e strategicamente importanti dell’aeronautica militare americana.

Conclusioni