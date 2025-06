Iran, l’ultimo tentativo degli europei per evitare il disastro. Trump alla finestra (ma porta via gli aerei dal Qatar)

lo scenario

Il presidente Usa ha dato "due settimane" ma anche negli States ci sono dubbi sull'attivismo del presidente

Donald Trump continua a restare alla finestra sull’Iran, riunendo nuovamente il Consiglio per la sicurezza nazionale (questa volta nello Studio Ovale, non nella Situation Room), nel giorno in cui la diplomazia del Vecchio Continente tenta l’ultima mediazione con Teheran, a Ginevra, e all’Onu va in scena il duello tra Israele e Iran.

Un’iniziativa, quella europea, coordinata con Washington. In particolare tramite il segretario di Stato Marco Rubio, che alla vigilia dell’incontro ha sentito il ministro degli Esteri francesi Jean-Noël Barrot e visto a Washington – insieme all’inviato Steve Witkoff – il collega britannico David Lammy. Proprio quest’ultimo ha rilanciato l’opportunità di «una finestra di due settimane per ottenere una soluzione diplomatica», facendosi scudo dell’arco temporale indicato dalla Casa Bianca per la decisione di Trump se attaccare o meno l’Iran. Ma il New York Times ha ricordato come «due settimane» sia un po’ il «numero magico» del tycoon, che ha usato la stessa unità di tempo in varie occasioni: dai dazi a TikTok, dalla legge di bilancio al banco di prova finale sull’affidabilità di Vladimir Putin. Può voler dire «tutto e niente», scrive il quotidiano, «non sono un’unità di tempo oggettiva, ma soggettiva. È completamente slegata da qualsiasi senso cronologico. Significa semplicemente “più tardi”. Ma “più tardi” può anche significare “mai”».

Questa volta però le due settimane potrebbero aderire di più alle circostanze. Da un lato per tenere aperto un tavolo negoziale con l’Iran che eviti una guerra dalle conseguenze imprevedibili per tutti: a partire dagli Usa, dove aleggia ancora lo spettro dell’Iraq. L’obiettivo però è cancellare le potenzialità atomiche dell’Iran, come ha lasciato nuovamente intendere il presidente postando il commento dell’anchor di Fox News Sean Hannity, secondo cui «l’impianto nucleare di Fordow scomparirà in un modo o nell’altro». Dall’altra, per vedere cosa Israele riesce a fare da sola in questo lasso di tempo, dopo il quale rischia di esaurire i missili intercettori: senza urgenti rifornimenti americani, secondo alcuni esperti, può tenere la sua postura difensiva solo per altri 10-12 giorni.

Intanto, come risulta da varie immagini satellitari, decine di aerei da guerra americani sono spariti dalla base aerea di Al Udeid, alle porte di Doha, in Qatar, il quartier generale avanzato del Comando Centrale dell’esercito statunitense. Di solito, la base è piena di aerei da trasporto, jet da combattimento e droni. Anche le navi della base della Quinta Flotta della Marina Militare Usa in Bahrein sono state portate via. Si tratterebbe di una mossa per garantire che gli aerei e le navi da combattimento non vengano distrutti in caso di attacco, in una regione dove gli Usa hanno 40 mila soldati.