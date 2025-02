La burla della petizione anti Mattarella consegnata alla Zakharova: tra i firmatari Ciolanka Sbilenka, Vagina Quasinova e Galina Kocilova

Il caso

Ve le ricordate la petizione contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella promossa da un giornalista e consegnata nei giorni scorsi a Maria Zakharova, la portavoce del ministero degli esteri russo? Ora il rischio è che tutto si trasformi in burla perché alcuni dei nomi sono circolati nelle scorse ore. La petizione sarebbe firmata anche da Ciolanka Sbilenka, Vagina Quasinova e Galina Kocilova. Era stato il giornalista Vincenzo Lorusso, giornalista per l’agenzia di stampa International Reports,a promuovere la petizione : «Il popolo italiano non si riconosce nelle dichiarazioni del Presidente della Repubblica Italiana Mattarella e desidera scusarsi con la Federazione Russa e con tutto il popolo russo”. Le firme sono state poi consegnate da Lorusso alla portavoce del Ministro degli esteri russo.