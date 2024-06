Lattuga contaminata con Escheria Coli: un morto in Inghilterra

il caso

Le persone contagiate sono almeno 275

Una persona in Inghilterra è morta a causa dell’infezione diffusasi nelle ultime settimane nel Regno Unito causata da batteri del tipo ‘E.colì (Escherichia coli) contenuti nelle foglie di lattuga vendute all’interno di panini nei supermercati.

Ne dà notizia il sito di Bbc News secondo cui la persona è deceduta lo scorso mese e soffriva di una patologia pregressa. Le maggiori catene della grande distribuzione avevano rimosso fin dal primo allarme alcuni dei loro prodotti dagli scaffali. In tutti i casi di infezioni confermate finora, 275, i sintomi, relativi all’apparato urinario o intestinale, si erano sviluppati prima del 4 giugno, e circa la metà delle persone colpite ha avuto bisogno di cure ospedaliere.