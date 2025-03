L’iceberg grande quanto tutta la provincia di Catania sembra essersi fermato di nuovo

Antartide

Si teme per la sorte di leoni marini e pinguini

Il più grande iceberg del mondo sembra essersi fermato a più di 70 km da un’isola dell’Antartide, che potrebbe quindi evitare la collisione che creerebbe gravissimi problemi alla fauna locale, soprattutto foche e pinguini. Lo ha annunciato il gruppo di ricerca del British Antarctic Survey. Questo immenso ghiacciaio di 3.360 chilometri quadrati (per fare un raffronto la intera provincia di Catania è estesa 3.300 km quadrati) si stava lentamente dirigendo da dicembre verso l’isola britannica della Georgia del Sud dopo essere rimasto fermo per decenni. Gli scienziati temevano che pezzi giganti di ghiaccio avrebbero interrotto o bloccato l’accesso dei leoni marini e altri animali dell’isola all’oceano per il loro nutrimento, così come le navigazioni dei pescatori dell’isola. L’iceberg, chiamato A23a, è uno dei più antichi del mondo. Si è staccato dalla piattaforma di ghiaccio Filchner in Antartide nel 1986, ma è rimasto incastrato sul fondale marino e poi intrappolato in un vortice oceanico. Infine, a dicembre, si è liberato e ha cominciato a muoversi.

