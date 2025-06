L’Iran alza il tono delle minacce: «Se gli Usa ci attaccano, Trump morirà»

La guerra

Le parole dello staf dell'ex presidente Raisi e rilanciate dai siti di opposizione all'estero

Il presidente americano Donald Trump andrà incontro a «una morte umiliante» se gli Usa siuniranno a Israele nell’attacco all’Iran. Parola dello staff del defunto presidente iraniano Ebrahim Raisi, una cui nota viene ripresa da Iran International, canale d’informazione legato all’opposizione all’estero con base a Londra. «Trump – avverte lo staff Raisi – deve ancora rispondere del sangue di Qasem Soleimani (l’ex comandante della Guardia Rivoluzionaria Islamica ucciso in Iraq nel 2020, ndr) ed è atteso dalla vendetta della nazione iraniana. Una morte umiliante lo aspetta, e sarà sicuramente abbattuto dalla mano del mondo oppresso».