L’omicidio dello scienziato nucleare: tre condanne a morte in Iran

la sentenza

Mohsen Fakhrizadeh ucciso in un'imboscata a Teheran nel 2020

L’Iran ha condannato a morte tre persone per l’uccisione di uno dei principali scienziati nucleari del Paese, Mohsen Fakhrizadeh, nel 2020. «I procedimenti giudiziari per queste tre persone si sono svolti presso la Corte rivoluzionaria di Urmia e, nella fase iniziale, sono stati condannati a morte mentre il caso è attualmente in fase di appello», ha dichiarato il portavoce della magistratura, Asghar Jahangir.

Fakhrizadeh è stato ucciso, in circostanze mai completamente chiarite, dopo che la sua auto ha subito un’imboscata mentre viaggiava in un’autostrada fuori dalla capitale nel novembre 2020, in un attacco che l’Iran ha attribuito a Israele. «Dopo alcune indagini, tre persone sulle otto arrestate nella provincia dell’Azerbaigian occidentale sono state accusate di aver commesso spionaggio per il regime occupante di Israele», ha affermato Jahangir, aggiungendo che i tre sono anche «accusati di aver trasportato attrezzature in Iran per l’assassinio del martire Fakhrizadeh con il pretesto di contrabbandare bevande alcoliche».

Nel dicembre 2022, l’allora portavoce della magistratura, Massoud Setayeshi, aveva dichiarato che nove persone erano state accusate per il reato di «corruzione sulla terra», punibile con la pena capitale, per sospetta collusione con Israele nell’assassinio.