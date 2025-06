Netanyahu apre la caccia a Khamenei: «La sua eliminazione porrebbe fine alla guerra»

La guerra

Il premier israeliano getta benzina sul fuoco: «Agiamo per impedire un conflitto nucleare»

L’eventuale eliminazione della guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, porrebbe fine, e non intensificherebbe, l’attuale conflitto tra Israele e Iran, scoppiato alla fine della scorsa settimana. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un’intervista alla Abc. Rispondendo a una domanda sul presunto veto del presidente americano Donald Trump sull’eliminazione di Khamenei, Netanyahu ha dichiarato: «Non peggiorerà il conflitto, ma vi porrà fine».

«Abbiamo avuto mezzo secolo di conflitti diffusi da questo regime che terrorizza tutti in Medio Oriente; ha bombardato i giacimenti petroliferi di Aramco in Arabia Saudita; sta diffondendo terrorismo, sovversione e sabotaggio ovunque», ha detto Netanyahu. «La guerra infinita è ciò che l’Iran vuole, e ci sta portando sull’orlo di una guerra nucleare. In realtà, ciò che Israele sta facendo è impedirlo, porre fine a questa aggressione, e possiamo farlo solo opponendoci alle forze del male», ha affermato.