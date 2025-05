Papa Leone XIV, le immagini delle reazioni dei fedeli all’annuncio del Papa

Gioia a Roma

Commozione, preghiera e festa: il racconto dalla fumata al termine della cerimonia

Commozione, preghiera e festa in piazza San Pietro nella lunga cerimonia di elezione del nuovo Papa, Leone XIV. Le immagini dai primi momenti successivi alla fumata bianca in cui la piazza è esplosa in un grido di gioia fino all’affaccio del nuovo Pontefice, Robert Francis Prevost.

