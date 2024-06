Principessa Anna in ospedale: incidente con uno dei suoi cavalli

regno unito

La sorella di re Carlo ha 74 anni: è rimasta ferita pare in modo non grave

Nuova tegola, in quest’anno di problemi gravi e meno gravi, per la famiglia reale britannica. L’ultimo infortunio è capitato alla principessa Anna – sorella di re Carlo III e secondogenita della defunta regina Elisabetta II, nonché roccia instancabile (alla soglia dei 74 anni) di una dinastia a corto da mesi di forze – ricoverata in ospedale nelle ultime ore a causa di «un incidente domestico».

Nulla di drammatico, a leggere il comunicato di Buckingham Palace che ha reso noto i fatti, precisando come la principessa abbia riportato «contusioni e una commozione cerebrale lievi» in seguito a una disavventura nella sua residenza di campagna Gatcombe Park, nel Gloucestershire. Episodio da cui «la Princess Royal si sta riprendendo bene», ma che la costringerà a restare temporaneamente «in osservazione presso il Southmead Hospital di Bristol come misura precauzionale».

Il palazzo non ha specificato la natura dell’incidente, ma la Bbc ha rivelato che a tradire la sorella del sovrano è stato uno dei suoi amati cavalli: colpendola non si sa se con una testata o una zampata, facendola cadere e procurandogli qualche escoriazione. Un vero paradosso se si pensa che Anna – discreta e affidabile sull’esempio di sua madre, nella narrazione di corte – è un’amazzone provetta, con un passato agonistico culminato nella partecipazione alle Olimpiadi di Montreal del 1976 nella squadra nazionale di equitazione del Regno Unito. E che monta tuttora con regolarità, in ottima forma a dispetto dell’età non più verde, incluso in occasioni solenni: come ha fatto sabato 15 giugno, in alta uniforme militare, durante la parata di Trooping the Colour, clou delle celebrazioni pubbliche del compleanno ufficiale (non anagrafico) del monarca regnante. L’accaduto rappresenta in ogni modo l’ennesimo imprevisto sfortunato, per quanto minore, di questo secondo anno di regno del 75enne Carlo III.

Anno già segnato da guai assai più inquietanti, a cominciare dalle diagnosi di cancro fatte nei mesi scorsi sia al sovrano, sia alla principessa di Galles, Kate, consorte dell’erede al trono William: quest’ultima ricomparsa per ora solo occasionalmente per Trooping the Colour dopo oltre sei mesi e mezzo di assenza dalla scena.