Una voce dai trumpiani Usa: «Arrestato Khaby Lame». Ma non ci sono conferme

il caso

L'italo senegalese è una star su tik tok con oltre 160 milioni di follower

Il mondo dei social è in subbuglio da quando su X si è diffusa la notizia dell’arresto a Las Vegas di Khaby Lame, l’italo-senegalese con oltre 162 milioni di follower su TikTok che quest’anno è stato incoronato il content creator più seguito della piattaforma. Nessuna conferma ufficiale dalle autorità americane né notizie sui principali media a stelle e strisce, ma solo una serie di tweet che però hanno scatenato il dibattito.

La fonte qual è?

Tutto è partito da un post sulla piattaforma di Elon Musk di Bo Loudon, un influencer e attivista di destra amico del figlio minore di Donald Trump, Barron. «Le autorità per l’immigrazione del presidente hanno appena arrestato Khaby Lame, un TikToker di estrema sinistra, che ho segnalato come immigrato illegale», ha scritto Loudon su X sostenendo che secondo il dipartimento per la sicurezza interna il 25enne «sarebbe detenuto presso il centro di Henderson». «Ho scoperto che era un clandestino, che continuava a restare negli Stati Uniti anche se il suo visto era scaduto visto ed evadeva le tasse. Nessuno è al di sopra della legge!», ha attaccato Loudon. In un altro post ha condiviso uno screenshot presumibilmente tratto dal sito dell’Immigration and Customs Enforcement, le autorità per l’immigrazione, con un numero per identificare Lame e verificare il suo arresto.

I dubbi

Tuttavia, né il codice né la ricerca anagrafica danno alcun risultato. Oltretutto Lame è ancora residente in Italia, quindi in teoria non può essere fermato per un visto scaduto. In più, nelle stesse ore in cui il giovane trumpiano ne denunciava l’arresto, l’influencer ha postato due storie su Instagram dove ha oltre 80 milioni di follower: in una riprende la sua mano che tiene una graphic novel in una libreria e in un’altra fa gli auguri di compleanno al campione di calcio brasiliano Marcos Cafu. Poi è sparito per il resto della giornata ma il suo nome è nella lista degli ospiti di una partita di beneficenza a Miami. Sui social continua il tam tam per scoprire il mistero e c’è chi ipotizza che l’arresto sia una fake news inventata da un influencer rivale.

Khaby Lame è italiano