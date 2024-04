Vacilla Orban, migliaia in piazza a Budapest dopo lo scandalo corruzione nel governo

ungheria

Una registrazione ha rivelato il tentativo di insabbiare le indagini

Migliaia di persone hanno manifestato oggi a Budapest per chiedere le dimissioni del primo ministro Viktor Orban dopo la diffusione di una registrazione audio nella quale si sostiene il coinvolgimento di un membro del governo ungherese in un presunto caso di corruzione.L’appello a manifestare è stato lanciato oggi subito dopo la diffusione della registrazione effettuata da parte dell’avvocato Peter Magyar, nuova figura emergente dell’opposizione a Orban.«Non permetteremo che il più grande scandalo politico e legale degli ultimi trent’anni venga nascosto», ha affermato Magyar, arringando la folla e chiedendo anche le dimissioni del procuratore generale Peter Bolt.Peter Magyar, che è stato sposato con l’ex ministro della Giustizia Judit Varga, ha pubblicato oggi online una registrazione audio di due minuti in cui due persone discutono di un’indagine sulla presunta corruzione che coinvolgerebbe un ex assistente di Varga.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA