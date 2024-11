Zelenskyy dopo il via libera di Biden: «Ora parleranno i missili»

la guerra

L'amministrazione Usa avrebbe dato l'ok a utilizzare le armi anche sul territorio russo

Il presidente ucraino Zelenskyy ha commentato le notizie sei media secondo cui gli Usai hanno concesso il permesso di usare missili a lungo raggio contro il territorio russo, affermando che «i missili parleranno da soli». Lo riferisce Ukrainska Pravda. «Il piano per rafforzare l’Ucraina è il Victory Plan che ho presentato ai nostri partner. Uno dei suoi punti chiave è la capacità a lungo raggio per il nostro esercito. Oggi, si parla molto sui media del fatto che riceviamo il permesso per tali azioni. Ma gli attacchi non si eseguono a parole. Queste cose non vengono annunciate. I missili parleranno da soli», ha detto Zelensky.

