007 Usa, escalation di interferenze straniere sul voto

agenzia

'La Russia è la maggiore minaccia'

NEW YORK, 05 NOV – L’intelligence americana mette in guardia sull’escalation di interferenze straniere sulle elezioni, denunciando il diffusione di disinformazione negli Stati in bilico da parte di attori russi sotto copertura. “Questi sforzi rischiano di incitare violenza, anche contro i funzionari elettorali”, affermano in una nota l’Fbi, l’agenzia per la cybersicurezza e la sicurezza delle infrastrutture e l’ufficio del direttore della National Intelligence. “La Russia è la minaccia maggiore”, aggiungono le agenzie di intelligence.

