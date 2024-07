175mila dollari per bikini della principessa Leila di Star Wars

agenzia

Carrie Fisher lo indossava ne Il Ritorno dello Jedi

ROMA, 29 LUG – Il famoso bikini dorato della principessa Leila, indossato da Carrie Fisher in Star Wars, è stato venduto all’asta per 175.000 dollari. Lo riporta il Guardian. L’immagine iconica della principessa di Star Wars incatenata al trono di Jabba the Hutt nel “Ritorno dello Jedi” del 1983 ha reso il suo costume famoso in tutto il mondo. Il completo, composto da sette pezzi – un bikini con reggiseno e slip coperti di piastre di metallo dorato, anelli per i fianchi, un bracciale e un braccialetto -, è stato acquistato in un’asta tenutasi negli Stati Uniti da Heritage Auctions. Il costume era stato disegnato da Richard Miller, scultore capo della Industrial Light & Magic, la società di effetti visivi fondata dal creatore di Star Wars George Lucas. Alla stessa asta è stato anche venduto un aereo in miniatura del primo film di “Star Wars, Una nuova speranza”, per 1,55 milioni di dollari. Lo Y-Wing Starfighter in miniatura, che ha contribuito ad abbattere la Morte Nera nel film della serie, è stato uno dei soli due modelli creati per la produzione. Fu progettato dall’artista statunitense Colin Cantwell , dopo che Lucas diede l’indicazione che voleva che gli aerei del film avessero “forme distinte in modo che il pubblico potesse immediatamente dire se un’astronave fosse ‘buona’ o ‘cattiva’”, secondo Heritage Auctions.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA