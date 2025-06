2 giugno: Festa all’Unesco, le Marche ospiti d’onore

agenzia

Omaggio alla cucina italiana nel ricevimento festa Repubblica

PARIGI, 04 GIU – Si è svolto presso la sede dell’Unesco a Parigi il tradizionale ricevimento per la Festa della Repubblica, che ha visto una grande partecipazione di funzionari internazionali, membri della comunità italiana e rappresentanti istituzionali. Ospite d’onore della serata è stata la Regione Marche, rappresentata dalla dott.ssa Marina Santucci, Direttrice dell’Agenzia regionale per il turismo e l’internazionalizzazione. Le Marche sono state scelte per il loro impegno nei programmi Unesco, dal sito di Urbino alla candidatura dei teatri storici “a condominio”, fino al ruolo della città di Fabriano nella rete delle Città Creative. Il violinista marchigiano Marco Santini ha accompagnato l’evento con musiche originali e celebri colonne sonore del cinema italiano. Protagonista anche la cucina, con specialità regionali preparate da chef marchigiani. Durante il ricevimento è stata inaugurata la mostra “GUSTO! Gli italiani a tavola. 1970-2050”, curata dal Museo del ‘900, che esplora l’evoluzione del rapporto tra italiani e cibo, tra identità e trasformazioni sociali.

