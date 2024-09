23 anni fa gli attentati del 11 settembre 2001 al World Trade Center di New York

L'anniversario

Gli attentanti di Al Qaida sconvolsero il mondo, e ancora oggi sono una tappa fondamentale delle elezioni presidenziali: a "Ground zero" si incontreranno Donald Trump e Kamala Harris. Stasera il nostro direttore Antonello PIraneo ne parlerà a “Il giorno e la Storia” su Rai Cultura

Uno shock per il mondo, visto in diretta: sono passati 23 anni da quel 11 settembre 2001, quando i terroristi di Al Qaida dirottano due aerei contro le Torri Gemelle del World Trade Center di New York, mentre un terzo aereo viene fatto precipitare sul Pentagono e un quarto si schiantava in Pennsylvania. Quasi 3mila le vittime: il mondo non sarà più lo stesso da quel giorno del 2001.

Oggi il ricordo di quell’evento che segnò da subito il nuovo millennio è un passaggio fondamentale anche della campagna elettorale americana. Il candidato alla Casa bianca repubblicano Donald Trump e il suo vice J. D. Vance saranno al World Trade Center di New York per l’anniversario l’anniversario dell’11 settembre come riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti. A New York nel sito “Ground zero” che ospitava le torri e oggi il grande memoriale in ricordo delle vittime ci saranno anche Joe Biden e Kamala Harris, con il quale l’ex presidente si rincontrerà quindi poche ore dopo il dibattito. Intanto a New York di World Trade Center si continua a morire: le malattie di cui sono rimasti vittime vigili del fuoco accorsi quella mattina hanno ucciso 360 membri del New York City Fire Department, 17 in più dei 343 che persero la vita nel giorno delle stragi. «Le perdite al World Trade Center non sono finite», ha commentato il capo dei pompieri Robert Tucker