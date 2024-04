250 i trattori a Bruxelles, la polizia usa i lacrimogeni

agenzia

Gli agricoltori fanno esplodere balle di fieno con i petardi

BRUXELLES, 26 MAR – Sono circa 250 i trattori che bloccano le strade principali del quartiere delle istituzioni Ue a Bruxelles. Lo riferisce la polizia presente sul posto in tenuta antisommossa. La tensione tra i manifestanti e le forze dell’ordine è alta. Dopo aver azionato gli idranti, i poliziotti hanno utilizzato i gas lacrimogeni per tenere sotto contro l’azione sempre più violenta. Da alcuni minuti gli agricoltori stanno utilizzando i petardi per fare esplodere diverse balle di fieno. E’ stato appiccato un rogo in prossimità dell’ingresso della stazione della metropolitana di Maelbeek, dietro al Consiglio europeo.

