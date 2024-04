‘A Baltimora esame su container con materiale pericoloso’

agenzia

Cnn rivela documento del governo

ROMA, 27 MAR – La Guardia Costiera degli Stati Uniti sta esaminando più di una dozzina di container danneggiati, che potrebbero contenere materiali potenzialmente pericolosi, a bordo della nave che si è schiantata contro il Francis Scott Key Bridge di Baltimora. Lo rivela un documento del governo americano ottenuto dalla Cnn e un funzionario statunitense. Dei 13 container danneggiati “alcuni hanno contenuti dei Centers for Disease Control and Prevention e/o di materiali pericolosi (Hazmat)” e si sta esaminando il carico per determinare cosa c’era a bordo ed eventuali rischi per la salute, ha dichiarato un funzionario statunitense.

