A Città del Capo catturati 9 serpenti velenosi in pochi giorni

agenzia

'Con l'estate i rettili si avvicinano alle città'

CITTÀ DEL CAPO, 09 OTT – Finito il freddo dell’inverno i serpenti si avvicinano alle città del Sudafrica e a Città del Capo ne sono stati catturati almeno nove in pochi giorni, tra cui o tre Puff Adders, o ‘vipere soffianti’ altamente velenose, avvistate in un solo quartiere della città. Una di queste si sarebbe intrufolata nell’auto di alcuni turisti e avere viaggiato in auto, nascosta, da Churchaven, un luogo di vacanza a circa 150 km dal centro urbano. Avrebbe poi passato la notte nel loro garage cittadino per essere scoperta solo la mattina seguente dentro una borsa da spiaggia. Tyrone Ping, uno degli “accalappia serpenti” che operano a Cape Town, ha spiegato di aver capito che il rettile non era di Città del Capo perché di un colore particolare, tendente al caramello, una specie che di norma vive nella costa occidentale del Sudafrica. I serpenti ‘cittadini’, che più frequentemente scendono dalla Table Mountain nella zona urbana, sono invece neri e gialli. Il serpente è stato poi riaccompagnato e liberato nel suo habitat naturale. Ping ha osservato che, dall’inizio di settembre, ha visto un notevole aumento delle richieste di cattura dei rettili, in concomitanza della loro uscita dalle tane invernali. Le vipere soffianti sono molte velenose: “Basta un morso e bisogna immediatamente cercare assistenza medica, queste vipere sono note per essere velocissime nel colpire quando si sentono minacciate”, ha detto ancora Ping, facendo notare che nelle ultime tre settimane ha rimosso nove serpenti tra Puff Adders e Cobra del Capo in varie zone della città.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA