A Cuba le ‘parrandas’ illuminano la notte nonostante i blackout

agenzia

Gli abitanti non rinunciano alle tradizionali fiere di strada

L’AVANA, 24 MAR – Nonostante i cronici blackout e la gravissima crisi economica che sta soffocando la popolazione, Cuba non rinuncia alle sue tradizionali ‘parrandas’, fiere di strada dichiarate Patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco nel 2018 e diffuse in 18 comuni dell’isola. Ieri, un’esplosione di fuochi d’artificio, carri allegorici e una pioggia di razzi ha abbagliato Camajuaní, una cittadina della provincia di Villa Clara, proprio nel cuore di Cuba. La manifestazione è divenuta un simbolo della resistenza degli abitanti, ormai abituati a interruzioni di energia elettrica che possono durare fino a 12 ore al giorno. Nate nel XIX secolo nelle campagne della nazione caraibica, le ‘parrandas’ affondano le loro radici in un mix di influenze spagnole e tradizioni africane. E per una notte hanno fatto dimenticare ai cubani i loro problemi giornalieri.

