A Mario Draghi il premio Carlo V in cerimonia con re Felipe VI

Per la sua leadership a guida della Bce in un momento di crisi

CUACOS DE YUSTE, 14 GIU – L’ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, riceverà oggi il Premio Europeo Carlo V in una solenne cerimonia presieduta dal re Felipe VI di Spagna nel Monastero di San Jeronimo de Yuste, a Cuacos de Yuste, in Estremadura. Alla premiazione parteciperanno l’alto rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri Josep Borrell, i ministri spagnoli degli Esteri, José Manuel Albares, e dell’Economia, Carlos Cuerpo, il vicepresidente della Bce, Luis de Guindos e l’ex premier spagnolo José Maria Aznar. Con il riconoscimento, i membri dell’Accademia Europea e Iberoamericana di Yuste – della quale Felipe VI è presidente onorario – hanno premiato Mario Draghi per “la sua leadership alla guida della Banca centrale europea, che ha permesso di affrontare una delle maggiori crisi che ha vissuto l’Unione Europea dalla sua creazione”, con “una serie di misure energiche e audaci che riuscirono, in piena recessione dell’economia europea, a mantenere la saldezza dell’euro e l’autonomia della Bce e a salvare la moneta unica permettendo all’Europa di uscire rafforzata dalla crisi”. La giuria ha voluto valorizzare anche “la maniera esemplare con cui Mario Draghi ha promosso i principi etici europei come fulcri della governance economica”, evidenziando “la sua straordinaria capacità di previsione e dialogo al servizio di un’Europa unita”, così come “la sua attenzione e l’impegno per la gioventù come garante del futuro d’Europa, compito che va oltre l’ambito strettamente economico”.

