A migliaia manifestano in Messico per i 130.000 scomparsi

agenzia

Chiesto un maggiore intervento da parte delle autorità

ROMA, 31 AGO – Migliaia di persone hanno protestato in tutto il Messico ieri per denunciare le numerose sparizioni forzate nel Paese e chiedere maggiori interventi da parte delle autorità per contrastarle. Lo riferisce la Bbc online. Parenti e amici delle persone scomparse, così come attivisti per i diritti umani, hanno marciato per le strade di Città del Messico, Guadalajara, Córdoba e altre città chiedendo giustizia e sollecitando il governo della presidente Claudia Sheinbaum ad aiutarli a ritrovare i loro cari scomparsi. In Messico sono state segnalate più di 130.000 persone scomparse. Quasi tutte le sparizioni sono avvenute dal 2007, quando l’allora presidente Felipe Calderón lanciò la sua “guerra alla droga”. In molti casi, le persone scomparse sono state reclutate con la forza nei cartelli della droga o uccise per aver opposto resistenza. Sebbene dietro le sparizioni sono stati imputati i cartelli della droga e i gruppi della criminalità organizzata, anche le forze di sicurezza sono ritenute responsabili.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA