A Monaco spari vicino consolato Israele,colpito sospetto

agenzia

Nell'anniversario della strage del '72 uomo circolava con arma

BERLINO, 05 SET – È in corso un’operazione di polizia nel centro di Monaco di Baviera, nei pressi del consolato generale israeliano e di un centro di documentazione nazista, con colpi di arma da fuoco esplosi nella zona. Un uomo ritenuto sospetto è stato colpito e neutralizzato dalla polizia. Sul posto c’è un massiccio intervento della polizia. Stando a quanto riferisce la polizia di Monaco su X, la persona era stata vista circolare con un’arma ed è stata colpita e ferita dagli agenti. Al momento non ci sarebbero di altri feriti. L’area viene sorvolata da un elicottero, ma stando ai media locali non ci sarebbero altri sospetti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA