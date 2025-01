A New York scatta la ‘tassa sul traffico’, 9 dollari al giorno

agenzia

Polemiche per la decisione, forte opposizione anche di Trump

ROMA, 05 GEN – A New York è entrato in vigore il primo sistema di tassa sul traffico per i veicoli negli Stati Uniti: gli automobilisti pagheranno fino a 9 dollari al giorno, mentre per gli altri veicoli le tariffe variano , per transitare nella zona a maggiore congestione della città, nell’area a sud di Central Park che comprende la zona dell’Empire State Building, Times Square e il distretto finanziario attorno a Wall Street. L’iniziativa – ricorda la Bbc – mira ad alleviare i noti problemi di traffico nella Grande Mela e a raccogliere miliardi per la rete di trasporto pubblico, ma ha incontrato resistenze, tra cui quella del famoso newyorkese e presidente eletto Donald Trump. Due anni fa, il governatore dello Stato di New York, Kathy Hochul, propose per la prima volta una tassa di congestione, ma l’introduzione fu posticipata e rivista in seguito alle lamentele di alcuni pendolari e aziende. Il nuovo piano riprende un progetto sospeso a giugno che avrebbe comportato “troppe conseguenze indesiderate per i newyorkesi”. Alla maggior parte degli automobilisti verrà addebitato un costo di 9 dollari al giorno per entrare nella zona a traffico limitato nelle ore di punta e di 2,25 dollari negli altri orari. I piccoli camion e gli autobus non pendolari pagheranno 14,40 dollari per entrare a Manhattan nelle ore di punta, mentre i camion più grandi e gli autobus turistici pagheranno una tariffa di 21,60 dollari. L’accusa ha incontrato numerose opposizioni, anche da parte delle associazioni dei tassisti. Ma l’opposizione più evidente è arrivata da Trump, che ha giurato di porre fine al progetto quando tornerà in carica questo mese. Lo scorso anno, per il secondo anno consecutivo, New York City è stata nominata l’area urbana più congestionata del mondo, secondo INRIX, una società di analisi dei dati sul traffico. Secondo il rapporto, nel primo trimestre del 2024, nelle ore di punta del mattino, i veicoli nel centro di Manhattan viaggiavano a una velocità di 17 chilometri orari per l’intenso traffico.

