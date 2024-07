A Parigi tornano le pale del Moulin Rouge, festa in strada

agenzia

Erano cadute ad aprile. French Cancan con il pubblico all'aperto

PARIGI, 06 LUG – Sono tornate ieri sera al loro posto le storiche pale del Moulin Rouge, il più celebre dei cabaret parigini, ai piedi di Montmartre. A una settimana dal passaggio della fiamma olimpica, lo storico locale di Pigalle è tornato ad inalberare il suo storico mulino. Le pale erano cadute senza fare danni né feriti una notte alla fine dello scorso mese di aprile. “Il ‘Moulin’ senza le sue pale è un vuoto per Parigi, era veramente triste”, ha detto il direttore generale del Moulin Rouge, Jean-Victor Clerico, rallegrandosi per la fine dei lavori del cabaret che ogni anno attira 600.000 visitatori. “Volevamo essere all’appuntamento con i Giochi Olimpici e abbiamo fatto tutto il possibile per riuscire a rimettere le ali al loro posto”, ha aggiunto Clerico. Quando la tradizionale illuminazione oro e rosso ha dato luce alle pale del mulino, centinaia di persone, turisti e abitanti del quartiere che si erano riuniti davanti al locale, hanno applaudito a lungo. Al momento le pale sono state montate ma non gireranno, perché non sono state completate le operazioni di riparazione del meccanismo interno. Per l’occasione, la festa è continuata sul grande boulevard con un gruppo di ballerine del Moulin Rouge che hanno eseguito il tradizione French Cancan all’aperto.

