A processo ginecologo francese accusato da pazienti di violenze

In 100 lamentano stupri e violenze,lui dal 2013 ha sempre negato

PARIGI, 04 MAR – Un ginecologo francese in pensione comparirà davanti ai giudici del tribunale della Val d’Oise, a nord di Parigi, per rispondere dell’accusa di stupri e violenze sessuali su oltre un centinaio di pazienti. Phuoc-Vinh Tran, 74 anni, ha negato i fatti che gli sono addebitati durante oltre 10 anni di istruttoria sul caso, che emerse nel 2013. Ma per l’ex medico si profila un processo di diversi mesi, durante i quali dovrà difendersi dall’accusa di aver commesso 79 stupri e 16 atti di violenza sessuale su un totale di 92 pazienti. Il caso esplose nel 2013 quando una donna presentò una denuncia dopo la prima visita dal dottor Phuoc-Vinh Tran. Nell’ambulatorio del ginecologo, a Domont, una quarantina di chilometri a nord di Parigi, la paziente di 52 anni si accorse che la visita del medico aveva caratteristiche strane, ma disse di essere rimasta come “paralizzata”. Tutte le altre pazienti vennero contattate dagli inquirenti e oltre un centinaio di donne presentarono a quel punto una denuncia, ognuna con caratteristiche simili. Fin dall’inizio, l’ex medico ha contestato le accuse, puntando il dito contro le pazienti che vorrebbero – secondo lui – intentargli un “processo alle intenzioni”, attaccando la sua “reputazione”. Nato in Vietnam, il dottor Tran studiò medicina in Francia. Ai magistrati ha ripetuto che i suoi movimenti sono stati “mal interpretati” dalle pazienti che hanno “una cattiva conoscenza dei gesti medici ginecologici”.

