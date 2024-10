A Roma Fontanone illuminato per la festa nazionale della Spagna

agenzia

Aperte celebrazioni dedicate all'ispanità di tutto il mondo

ROMA, 11 OTT – L’ambasciata di Spagna a Roma ha aperto le celebrazioni per la festa nazionale della Spagna e dell’ispanità, un appuntamento che si ripete ogni anno per sottolineare i legami linguistici e culturali tra tutti i Paesi di lingua spagnola che ricorre il 12 ottobre, giorno della scoperta dell’America. Per l’occasione, il Fontanone del Gianicolo, nota anche come Fontana dell’Acqua Paola, una delle più belle di Roma, antistante l’ambasciata, è illuminata nei colori della bandiera iberica, giallo e rosso, gli stessi simbolo della città eterna.

