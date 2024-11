A Singapore cani robot per la sicurezza dei trasporti pubblici

agenzia

Per il pattugliamento e la manutenzione degli autobus

SINGAPORE, 21 NOV – A Singapore, da tre mesi, un robot chiamato Mars supporta i vigilanti nel pattugliamento del deposito autobus Seletar, rilevando intrusioni o manomissioni. Mars, sviluppato dalla Weston Robot, è un sistema mobile autonomo che può percorrere 15 km prima di ricaricarsi, operando in qualsiasi terreno e condizione meteo grazie all’intelligenza artificiale. Con telecamere ad alta definizione, imaging termico e analisi video in tempo reale, è in grado di individuare presenze umane o animali e trasmettere un video live agli operatori. Questo robot è considerato indispensabile per migliorare la sicurezza, affiancando i vigilanti ma non sostituendoli. Durante il giorno, gli agenti possono monitorare i video in diretta, dedicandosi a compiti più complessi, mentre Mars esegue il pattugliamento. Dopo il successo del test, l’operatore SBS Transit prevede di introdurlo in tutti i depositi di autobus e treni. Mars non è il primo robot utilizzato: a Sengkang, un cane robotico chiamato kAI assiste già i tecnici nella manutenzione dei treni. Inoltre, è stato presentato il progetto Sentinel, una piattaforma avanzata per analizzare i dati di robot e telecamere, utile in aree molto trafficate. I ‘cani’ robot sono già utilizzati in diversi Paesi per scopi di sicurezza e sorveglianza. In Europa, il Regno Unito e la Francia li impiegano per monitorare infrastrutture critiche e ispezioni in ambienti difficili. Negli Stati Uniti, modelli come “Spot” di Boston Dynamics sono usati da agenzie di sicurezza e aziende private, mentre Singapore li utilizza per il pattugliamento e la sicurezza nei trasporti pubblici. Anche in Belgio e in Asia sono stati sperimentati per operazioni di polizia o monitoraggio pubblico, con crescenti applicazioni in settori commerciali e governativi;.

