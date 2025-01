A Tokyo 400 anni di storia in cucina, primato guida Michelin

agenzia

In mostra l'evoluzione dal Periodo Edo al Rinnovamento Meiji

TOKYO, 11 GEN – Per il 18/o anno consecutivo Tokyo si conferma la prima città al mondo per numero di ristoranti con stelle Michelin, e punto di incontro di una varietà di culture alimentari: dalla cucina tradizionale giapponese, ai numerosi tipi di cibo provenienti da tutto il mondo. Nella “Guida Michelin Tokyo 2025”, presentata nell’ottobre 2024, sono state infatti ben 170 le località selezionate con stelle della prestigiosa pubblicazione francese; un riconoscimento di eccellenza condiviso anche nell’edizione 2024 della rivista “Food & Wine”, che seleziona la capitale nipponica al primo posto in una classifica delle 12 migliori città internazionali per cibo e bevande. E insieme al crescente numero di turisti in arrivo in Giappone, lievitano anche le aspettative nei confronti della cucina di Tokyo. A questo riguardo il Comitato esecutivo per la promozione alimentare assieme al governo metropolitano hanno organizzato un evento di presentazione per consentire di sperimentare il fascino della variegata cucina giapponese: raccontando 400 anni di storia, a partire dal periodo Edo (tra il 1603 e il 1868), caratterizzato sull’antico rispetto per il cibo, seguendone il repentino sviluppo, dopo il cambiamento della struttura sociale conosciuto come il Rinnovamento Meiji (1866-1869), quando le tradizioni alimentari d’oltreoceano hanno avuto un’influenza significativa che portò a sviluppi unici, armonizzandosi con la cultura alimentare esistente a Tokyo, fino ai giorni nostri, incorporando sostenibilità e diversità. A svolgere il ruolo da supervisore è stato scelto lo chef pluripremiato Yusuke Nomura, chef di quarta generazione del ristorante Daigo, che festeggerà il suo 75/o anniversario nel 2025. Tra le specialità di Daigo – che ha ricevuto la sua prima Stella Verde Michelin nella nuova Guida Michelin di Tokyo, la ‘shojin ryori’, la cucina vegetariana buddista che consente di utilizzare esclusivamente ingredienti di stagione, ed è servita in stile kaiseki, il pasto tradizionale a più portate. All’evento hanno partecipato anche Akihiko Murata, chef stellato del Suzunari, attivo nella promozione del washoku (letteralmente “cibo giapponese”, sinonimo di longevità, benessere e salute), come membro del progetto Washoku School Lunch del ministero dell’Agricoltura, e Yahei Suzuki, chef del ristorante Piatto Suzuki e per 14 anni di seguito Stella Michelin, che invece propone una cucina basata su piatti tradizionali italiani preparati con tecniche innovative, collegando la cultura alimentare giapponese alle inesorabili sfide future.

