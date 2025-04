Abbattimento vandalico ‘albero di Robin Hood’, processo in Gb

agenzia

Due imputati alla sbarra. Pm li apostrofa come teppisti e idioti

LONDRA, 29 APR – Processo al via, oggi, dinanzi alla giustizia britannica, per i due imputati accusati dell’abbattimento vandalico nel 2023 di un bisecolare albero-simbolo del Regno Unito, il Sycamore Gap Tree, perpetrato nello shock generale delle comunità locali dell’Inghilterra del nord e di gran parte dell’opinione pubblica nazionale. Alla sbarra, di fronte a un giudice del tribunale di Newcastle, sono comparsi Daniel Graham, di 39 anni, e Adam Carruthers, di 32, accusati di danneggiamenti criminali anche in relazione ai contraccolpi della bravata sulle adiacenti rovine del Vallo di Adriano: la fortificazione in pietra fatta costruire dall’imperatore romano omonimo nel II secolo lungo il confine fra l’allora provincia imperiale della Britannia e la Caledonia, corrispondente in gran parte all’odierna Scozia. La devastazione dello storico albero, fotografato ogni anno da miriadi di visitatori e inserito in un sito protetto dall’Unesco come patrimonio dell’umanità, è stato bollato dalla pubblica accusa – nella prima di 10 udienze previste – come il frutto di “una missione idiota” di “teppismo insensato”. ‘Missione’ che ha prodotto danni permanenti, al di là del restauro avviato dalle autorità, con tanto di prima piantina ricavata dall’albero preso di mira donata nel frattempo a re Carlo III, pioniere della difesa dell’ambiente. Il Sycamore Gap era stato immortalato in passato da film d’ambientazione storica o pseudo-storica come il kolossal hollywoodiano ‘Robin Hood – Principe dei ladri,’ con Kevin Costner.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA