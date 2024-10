Abbattuto Su-34 di Mosca: Isw, primo con un F-16 se confermato

agenzia

ROMA, 13 OTT – Un blogger militare legato alle forze aeree russe afferma che un aereo da caccia di Mosca è stato abbattuto dalle difese ucraine: lo riporta il settimanale statunitense Newsweek, che cita anche un altro blogger militare filo-russo, secondo il quale un Sukhoi Su-34 è stato abbattuto da un F-16 fornito dall’Occidente. Nessuna delle due notizie è stata confermata e Newsweek ha contattato i ministeri della Difesa russo e ucraino per un commento sulle affermazioni non verificate. Il canale Telegram Fighterbomber ha pubblicato ieri un messaggio che sembrava un tributo a un caccia Su-34 perduto. Accanto a un’immagine del cacciabombardiere supersonico a medio raggio, che è un pilastro dell’aviazione russa nel conflitto in corso, si legge: ‘La terra è il cielo, fratelli’. L’Istituto per lo studio della guerra (Isw) riprende sul suo sito le notizie dell’abbattimento di un caccia Su-34 di Mosca da parte di un F-16 ucraino circolate ieri sui canali Telegram di alcuni blogger militari filo-russi e commenta che, se fossero confermate, si tratterebbe del “primo abbattimento ucraino di un aereo con equipaggio russo con un aereo da caccia F-16 fornito dall’Occidente”. Il centro studi statunitense sottolinea di non poter verificare l’affermazione secondo cui un F-16 ucraino era coinvolto nella perdita segnalata del Su-34 russo.

