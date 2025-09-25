Abu Mazen a Onu, tutti gli Stati riconoscano la Palestina

agenzia

'Noi abbiamo già riconosciuto l'esistenza di Israele'

NEW YORK, 25 SET – Il presidente palestinese Abu Mazen parlando in videoconferenza all’Assemblea Generale Onu ha “esortato tutti gli Stati che non l’hanno ancora fatto a riconoscere lo Stato di Palestina. Chiediamo di sostenere l’ottenimento da parte della Palestina di un’adesione piena alle Nazioni Unite”. Abu Mazen ha ricordato che “abbiamo già riconosciuto l’esistenza di Israele nel 1988 e nel 1993 e continuiamo a riconoscere questo diritto”.

