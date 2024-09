Abu Mazen all’Onu accusa Israele, ‘stop al genocidio’

agenzia

'Non ce ne andremo. Palestina è la nostra terra'. Lungo applauso

NEW YORK, 26 SET – Il presidente dell’Anp Abu Mazen è stato accolto da un lungo applauso prima che pronunciasse il suo discorso alla 79esima Assemblea Generale dell’Onu. “Non ce ne andremo, non ce ne andremo. La Palestina è la nostra terra, non ce ne andremo. Se qualcuno se ne andrà sono coloro che la occupano”, ha detto, accusando Israele di genocidio e chiedendone lo stop.

