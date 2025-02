Abu Mazen, in Cisgiordania in corso una pulizia etnica

agenzia

'Ferma condanna all'espansione della guerra globale'

RAMALLAH, 03 FEB – L’ufficio del presidente palestinese Abu Mazen ha denunciato come “pulizia etnica” l’operazione militare israeliana in corso in Cisgiordania e ha esortato gli Stati Uniti a intervenire. In una dichiarazione, il portavoce Nabil Abu Rudeineh ha affermato che la presidenza “ha condannato l’espansione della guerra globale delle autorità di occupazione contro il nostro popolo palestinese in Cisgiordania, per attuare i loro piani volti allo sfollamento dei cittadini e alla pulizia etnica”.

