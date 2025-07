Accoltellamento in attività commerciale a Londra, due morti

agenzia

La polizia ha escluso il terrorismo

LONDRA, 29 LUG – Due uomini sono stati uccisi e altri due ricoverati in ospedale per le ferite subite dopo un accoltellamento multiplo avvenuto ieri pomeriggio in un’attività commerciale a Bermondsey, nel sud di Londra. Secondo Scotland Yard, che ha escluso fin da subito il movente terroristico, le due vittime avevano 27 e 58 anni. Uno dei feriti, un trentenne, è stato sottoposto a fermo in quello che appare come un fatto di sangue legato a un raptus o a un episodio di criminalità. La strada dove è avvenuto l’accoltellamento, Long Lane, è solitamente tranquilla e molto frequentata da giovani professionisti, come ha dichiarato un residente alla Bbc sottolineando che si tratta di un evento del tutto inusuale. La detective della polizia Emma Bond ha dichiarato che l’indagine è nelle fasi iniziali e si sta cercando “di comprendere appieno le circostanze di questo scioccante incidente”. Sono ricorrenti nella capitale britannica le aggressioni mortali all’arma bianca, a partire dal fenomeno degli omicidi di teenager compiuti da coetanei all’interno di gang giovanili.

