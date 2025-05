Accuse di molestie, procuratore Cpi Khan si autosospende

agenzia

'Congedo in attesa della conclusione del procedimento'

L’AJA, 16 MAG – Il procuratore della Corte penale internazionale (Cpi) Karim Khan, indagato per presunte molestie sessuali da novembre, si è temporaneamente dimesso. Lo ha annunciato il suo ufficio. “Il procuratore ha annunciato la sua decisione di prendersi un congedo in attesa della conclusione del procedimento” condotto dagli inquirenti delle Nazioni Unite, ha affermato l’ufficio del procuratore in una nota, in seguito a diverse notizie di stampa riguardanti accuse di comportamenti sessuali inappropriati nei suoi confronti.

