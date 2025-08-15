Ad Anchorage delegazioni e giornalisti nei campus universitari

agenzia

ROMA, 15 AGO – Potrebbero essere oltre 750 le persone, tra le delegazioni statunitense e russa, che l’Università dell’Alaska Anchorage ospiterà nel suo campus in occasione del vertice tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Lo riporta l’Anchorage Daily News citando il vice cancelliere dell’Alaska Anchorage University Ryan Buchholdt. Secondo le informazioni fornite dall’università, per ospitare le delegazioni verranno utilizzati sia i dormitori del college sia l’Alaska Airlines Center, uno stadio polivalente da 5.000 posti nel campus. “Le delegazioni si trovano in sedi separate. Per motivi di sicurezza non possiamo rivelare dove”, ha dichiarato Katie Bender, portavoce dell’università. Questa mattina i post sui social media mostravano che ai giornalisti russi alloggiati all’Alaska Airlines Center erano state assegnate delle brandine, separate da sottili divisori, con altre sistemazioni limitate. I preparativi per il summit si sono conclusi in tempi brevi, mentre Anchorage è ancora nel pieno della stagione turistica. I corsi autunnali dell’UAA inizieranno più avanti nel mese. Buchholdt ha affermato che la richiesta di ospitare delegati da parte dell’università è arrivata direttamente dalla Casa Bianca. Sia la delegazione statunitense che quella russa “stanno fornendo un compenso per i servizi forniti dall’università”, ha affermato. “Il nostro dipartimento di polizia universitaria sta lavorando a stretto contatto con il comune e lo Stato per garantire la sicurezza di tutti nell’area UMED. Questo include le squadre di sicurezza di entrambi i campus medici della zona”, ha affermato Buchholdt, riferendosi sia al Providence Alaska Medical Center che all’Alaska Native Medical Center, adiacenti al campus universitario. Separatamente, la Casa Bianca ha stipulato un contratto per utilizzare il Dena’ina Convention Center nel centro di Anchorage per ospitare giornalisti e altri professionisti dei media. Lo spazio è stato allestito per ospitare fino a 300 giornalisti, secondo Jack Bonney, vicepresidente delle comunicazioni di Visit Anchorage.

