Addio all’ex sindaco di Marsiglia Jean-Claude Gaudin

Per 25 anni alla guida della grande città sul Mediterraneo

PARIGI, 20 MAG – L’ex sindaco di Marsiglia, Jean-Claude Gaudin, è morto all’età di 84 anni: è quanto annunciato dal presidente francese, Emmanuel Macron, sul suo profilo X. “Jean-Claude Gaudin non c’è più. Era l’impersonificazione stessa di Marsiglia. Della sua città, della sua passione, aveva l’accento, il fervore, la fraternità”, sottolinea Macron nell’omaggio a Gaudin pubblicato questa mattina sui social. Ex senatore, ex deputato ed ex ministro responsabile della Casa sotto la presidenza di Jacques Chirac, tra il 1995 e il 1997, Gaudin è stato soprattutto sindaco di Marsiglia per 25 anni, un quarto di secolo, dal 1995 al 2020.

