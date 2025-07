Aereo di Air India prende fuoco all’atterraggio a Delhi

agenzia

Nuovo problema tecnico, incolumi i passeggeri e l'equipaggio

NEW DELHI, 22 LUG – Un aereo di Air India ha preso fuoco oggi a Delhi pochi istanti dopo l’atterraggio all’aeroporto Internazionale Indira Gandhi. Molta paura, ma tutti salvi i passeggeri e il personale dell’equipaggio. La coda dell’aereo, che proveniva da Hong Kong, si è incendiata per motivi ancora non chiariti. La compagnia ha diramato una nota in cui afferma che l’incidente ha riguardato una “unità di alimentazione secondaria”. Ieri altri due aeromobili della compagnia hanno registrato malfunzionamenti: un volo da Kochi a Mumbai è finito fuori pista al momento dell’atterraggio, travolto dall’intensa pioggia mentre a Indore, un aereo proveniente da Goa ha riportato problemi tecnici non meglio precisati subito dopo avre toccato terra.

